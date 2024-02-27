Maç sonuna damga vuran anlar! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarına olay tepki
Fenerbahçe taraftarı, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Belözoğlu ise Fenerbahçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü kupada yarı finale yükselen taraf oldu.
FENERBAHÇELİLERDEN EMRE BELÖZOĞLUNA TEPKİ
Mücadeleyi 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son anlarında eski oyuncuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğnuna küfürlü tezahüratta bulundu.
KAFA SALLAYARAK YANIT VERDİ
Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.