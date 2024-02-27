Maç sonuna damga vuran anlar! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarına olay tepki

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

FENERBAHÇELİLERDEN EMRE BELÖZOĞLUNA TEPKİ

Mücadeleyi 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son anlarında eski oyuncuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğnuna küfürlü tezahüratta bulundu.

KAFA SALLAYARAK YANIT VERDİ

Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.