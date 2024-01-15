"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Seçil Erzan mahkemesi ne zaman, bir sonraki davası ne zaman yapılacak 2024?

SEÇİL ERZAN MAHKEMESİ NE ZAMAN?

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saat 21.00 sıralarında sona erdi.

"SPORCULARIN VE FATİH TERİM'İN İÇİNDE OLDUĞU FONDAN BAHSETMİŞ EŞİME"

Seçil Erzan'ın kuzeni tanık Tanın Yılmaz, "Seçil ile bankacılık ilişkim 2012 de başladı. Seçil'e ben koşulsuz güvendim. Ailemden biri olduğu için. 2012 den 2020'ye kadar belli miktarda paralar vermiştim. 2023 Ocak ortasına kadar Seçil'de bir gariplik vardı. Seçil benden sürekli para talep ederdi. 8 Mart'ta tarihinde fon olayını duydum. Sporcuların ve Fatih Terim'in içinde olduğu fondan bahsetmiş eşime. Ben 1.8 milyon dolar verdim. 1 milyon 265 bin dolar alacağım var." dedi.

"BANA GÖRE YILLARDIR SEÇİL ERZAN DEMEK DENİZBANK DEMEKTİ"

Tanık Fırat Özdemir, "2011 yılında tanıdım Seçil Erzan'ı. Beni bankaya çağırdı görüşmeye. ve fon olduğunu bankanın özel müşterilerinin girebileceği, genel müdürler Hakan Ateş, Aydoğdu'nun da içinde olduğunu ve paraların elden alındığını söyledi. 2022 Aralık'ta 3 milyon 400 bin dolar elden verdim. Daha sonra bu paranın 4 milyona tamamlanmasıgerektiğini söyledi bende646 bin dolar daha verdim. Fonda açık olduğunu söyleyince 1 milyon 400 bin dolar daha Ocak ayının sonunda verdim.Ana paradan 1 milyon 14 bin dolar alacağım var. Bu dosyada sadece Semih Kaya'nın menajerliğini yaptım. Şüphelerim arttığında Semih Kaya'ya bunu sormuştum. Bana göre yıllardır Seçil Erzan demek Denizbank demekti. Seçil Erzan'a olan güvenim şahsına değil aynı zamanda Denizbank'adır." diye konuştu.

"HERKES FAİZİN PEŞİNE DÜŞTÜ"

Tanık ifadelerine karşı söz alan Seçil Erzan, "Ben banka müdürü koltuğumdan bir saat önce istifa etmiş olsam kimse bana para vermezdi. MASAK doğruyu ortaya çıkarır. Söylenenler doğru değil. Tüm hesap hareketleri ortaya çıksın.İnsanlara nasıl zorla kredi çektireceğim. Bir borç batağına düştüm. Herkes faizin peşine düştü anaparanın değil. Bagajı açıyordum paraları kapışıyorlardı, kapanın elinde kalıyordu. Bunlarla uğraşmaktan işime gücüme odaklanamıyordum. Ben niye kendimi mağdur edeyim. Sabahın 5'inde Arda arıyordu. Hiçbir şeye yetemiyordum. Candaş'ı mağdur ettim, buralara düşürdüm. Ben böyle birisi değildim. İnsanlar beni seviyordu. Herkes bana yardımcı olsun, birlikte bulalım bu paraları kimler aldı." dedi.

Savunmasında sesi titreyen Seçil Erzan, "Ben olanları kabul ediyorum. Ayhan Akman'ın para hareketlerine bakılsın. Annemin bana ihtiyacı var. Beni kapatın sadece annemin yanında kalayım. Herkese ben borçlu çıktım" dedi. Bunun üzerine salondakilerden biri "Yalancı" dedi. Seçil Erzan'ın avukatı ise "Yalancı diyenlerin yalanını çıkaracağım. Nazlı Can akrabalarına giden paraları anlatsın. Ali Yörük, Seçil'in haberi olmadan aldığı paraları söylesin. Çok sinirliyim çünkü Seçil, 'Zaten ben cezaevindeyim, Allah belamı verdi. Ama para alanlar da söylesin' diyor. Her gün yeni tanık dinleteceğim. Madem paranız kaldıysa savcılığa şikayetçi olsaydınız, o zaman bu kadar insan şikayetçi olmayacaktı." dedi.