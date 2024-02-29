Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası Emre Belözoğlu'dan şarkılı gönderme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmışsarı-kırmızılıların kadrosunu, tarihin en iyi kadrosu olarak nitelendirmişti.

Bu açıklama sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından, sarı-lacivertli taraftarların küfür tezahüratlarına maruz kalan Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından şarkılı paylaşım yaptı. Fonda çalan şarkının "Ne büyük aşklar bitti, bir ömür geçti. Ağladı gönül pes etmedi" sözleri ise epey manidar bulundu.