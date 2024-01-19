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Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Belözoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emre Belözoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber "kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de bir operasyon" fotoğrafına oy veren Emre Belözoğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin objektifine yansıyan "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisini de inceleyen Belözoğlu, Celtic taraftarının duruşunu överek David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" fotoğrafını oyladı.

" Gazze : Kanıt" kategorisinden çok etkilenen Emre Belözoğlu, Mostafa Alkharouf "Gece saldırısı" fotoğrafını seçerken, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy verdi.

Emre Belözoğlu: " Gazze'de yaşanan bir insanlık suçu var"

Özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının fotoğraflandığı karelerden çok etkilenen Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının fotoğraflarının delil olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

2023 yılının zor geçtiğini söyleyen Belözoğlu, "Anadolu Ajansına bana bu şansı bir kez daha verdiği için teşekkür ederim. Hem ülkemiz hem de İslam alemi adına zor bir süreçti. Habercilerin işi de çok zordu. Bir taraftan ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi, burada bize tekrar o acıyı içtenlikle hissettiren fotoğraflar vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah bir daha memleketimize yaşatmasın." dedi.

Anadolu Ajansını da öven Belözoğlu, "Diğer taraftan Gazze'de yaşanan bir insanlık suçu var. İnşallah bu fotoğrafları delil olarak kabul ederler. İnşallah, bu fotoğraflar Gazze'de masum insanların, sivillerin yaşadığı bu zulmü ortadan kaldırmaya vesile olacak fotoğraflar olur. Anadolu Ajansı her zaman devletinin, memleketinin yanında oldu. Bu yüzden bu içtenlikle yaptığınız çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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