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Emre Belözoğlu: Takımım maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadı

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında takımının mükemmel bir oyun oynadığını söyledi. Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Belözoğlu, maç sonrasında takımını ve taraftarlarını tebrik etti.

- Emre Belözoğlu : "Takımım maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadı"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında takımının mükemmel bir oyun oynadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğu maç sonrasında basın toplantısında açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin kadrosunun bu ligin çok üstünde olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Bugün kazandığınız için mutluyum. Benim için Fenerbahçe maçları zaman zor. Her zaman değişik olmuştur. Bugün gelinen noktada da takım takım içindeki bütün oyuncuları, bütün kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadılar. Fenerbahçe gibi güçlü, bu ligin çok üstünde oyunculara sahip. Buna ihtiyacımız vardı. Kupa bizim için değerli. Kulübümüzün mirası. Ama aynı zamanda ligde kendimizi güvenli sıralamaya çekecek pozisyona getirmemiz gerekiyor. Sadece bir maç kazandık, bunu özel kılacak bence bundan sonraki ligde de göstereceğimiz performans olmalı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada en büyük pay bütün sporcu kardeşlerimin taraftarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza sonuna kadar bu sene Ankaragücü belki tarihinde yaşamadığı kadar zorluklar yaşıyor. Forma giyen herkese, bu camiaya emek veren herkese bu camiaya da bu taraftara da bu yakışır diye düşünüyorum" dedi.

"Bugün yaşanılanlar hak ettiğim bir şey değil"

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe taraftarının protestosu hakkında sorulan soruya cevap veren Belözoğlu, "Bugün yaşanılanlar hak ettiğim bir şey değil. Her vicdanlı insan için böyle düşünüyorum. Sokakta Fenerbahçelilerin beni ne kadar çok sevdiğini, ayrıldığımda da bana bu duyguyu hissettiklerine şahit oldum. Hiçbir zaman Fenerbahçe'ye karşı oynarken de ekmeğini yediğim bir kulübe ihanet edecek bir sporcu olmadım. Bugün ise bir teknik direktör ne yapması gerekiyorsa onu yaptım. Ama bugün için çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek isterim. Bizi çok seven Fenerbahçeliler var. Benim de çok sevdiğim Fenerbahçeli var. Ben Fenerbahçe'den ayrılırken de bu duruma benzer bu kadar ağır olmasa da bazı şeyler yaşamıştım. Fenerbahçe gel dedi geldik. Git dedi gittik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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