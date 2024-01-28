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Öne geçtikleri maçta yenilen Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yıldızını yere göğe sığdıramadı

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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı. Ferdi'yi öve öve bitiremeyen genç teknik adam, "İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar" dedi.

Deplasmanda öne geçmelerine rağmen Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE NET BİR ŞEKİLDE BİZDEN DAHA İYİ BİR TAKIM"

Mücadele ve Fenerbahçe'nin oyun gücü hakkında konuşan Belözoğlu, " Fenerbahçe'nin kendi sahasında son 10 senenin en iyi kadrosuyla üstün oynaması gayet doğal. Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım" dedi.

Öne geçtikleri maçta yenilen Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yıldızını yere göğe sığdıramadı

"FERDİ BARCELONA'DA REAL MADRİD'DE OYNAR"

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'ndan da övgü dolu sözlerle bahseden Belözoğlu, "İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

MKE Ankaragücü Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Ismail Yüksel:

Yauw Fenerbahçe formasınıda giyip öyle çıksaydın daha iyidi

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kotu dusünmek istemıyorum ama onceoyuncularına defnas yapmayı ögret 8 defans kalecı 9 kişi ceza sahasında gol yemez hadı gol yedi cengız evının bahcesınde o kadar rahat gezemez gole bı bak dıger golde adam hangi akla hızmet kafayı egıyor onuda anlamadık gelleım sana once oyuncu degıstırmeyı ogren bu işe bastan basla rakıbı degıl kendını takımını analiz et. hıc bı sey bılmıyorsan agabeyın okana danış bu macta danısmadıgın cok belli niyetınınde ıyı olduguna ınanmıyorum zaten

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Export 86:

Seçil erzanı da öve öve bitiremiyor du :)

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