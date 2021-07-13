16 yaşındaki genç kıza çarpma anında canlı yayın yapıyormuş

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Aysel Canpolat hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Aysel Canpolat hayatını kaybetti. Kaza anında sürücünün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlenirken, kaza anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 10 Temmuz sabahı Homeros Bulvarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan K. yönetimindeki 03 RK 355 plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız ağır yaralanırken, cip sürücüsü Ercan K., kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler cipin çarptığı genç kızı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Aysel Canpolat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anında canlı yayındaymış

Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan K.'nın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Sürücünün canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel Canpolat'a çarptığı ve durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Kazanın ardından genç kıza çarpan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirledi. Ekipler, cip sürücüsü Ercan K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı