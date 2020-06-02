105 bin kök kenevire 4 tutuklama
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105 bin kök kenevire 4 tutuklama

Samsun'da ele gelen 105 bin kök kenevir ve 18 kilo esrarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

105 bin kök kenevire 4 tutuklama
02.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:12

Samsun'da ele gelen 105 bin kök kenevir ve 18 kilo esrarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım İlçesi Gürgendağ Mahallesi'nde 31 Mayıs Pazar günü Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucu şüpheli 4 şahsın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde 105 bin kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet 2521 sayılı Kanun kapsamında bıçak ele geçirildi. İcra edilen arama faaliyetlerinin devamında ve elde edilen bilgiler doğrultusunda arama-tarama faaliyeti geliştirilerek bölge kontrol edildiğinde 18 kilogram kurumaya bırakılmış kubar esrar maddesi de elde edildi.

Olaylarla ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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