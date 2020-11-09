10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:04
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekili olarak, bugün atamızın kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkmayı kendimize görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda onun izinde çalışıyoruz.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekili olarak, bugün atamızın kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkmayı kendimize görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda onun izinde çalışıyoruz." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yılı olduğunu anımsattı.

Dünya tarihinde ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hayatın bir dakikalığına durduğu tek kişinin Atatürk olduğunu ifade eden Şahin, Atatürk'ün, hayatı boyunca asla umutsuzluğa ve yılgınlığa düşmediğini, imkansızlıklara boyun eğmediğini belirtti.

Şahin, Atatürk'ün bıraktığı ilkelerin halen yol gösterdiğini, 57 yıllık hayatında dünya ve Türk tarihini değiştirecek büyük devrimlere imza attığını vurguladı. Şahin, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, irade, cesaret, azim, kararlılığıyla dünya tarihinin en seçkin şahsiyetleri arasında bulunan askeri, siyasi bir deha ve sadece Türk milletinin değil, tüm dünyadaki mazlumların sesi olduğunu anlattı.

Atatürk'ün, fikirleri ve dünya görüşü ile büyük bir önder olarak tarihe geçtiğine işaret eden Şahin, "Bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekili olarak, bugün atamızın kurduğu Cumhuriyete sahip çıkmayı kendimize görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda onun izinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

İlgili Haberler

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik
TDH Genel Sekreteri Aydın: Atatürk'ün partisine 10 yıllık bir fırsat verdik
MHP'nin acı günü
MHP'nin acı günü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Cem Yılmaz Demet Evgar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mbaye Diagne Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 12:36:09. #1.15#
title