Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı!
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Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

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Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları!

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Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 2. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da Galatasaray - ABB Aski Espor mücadelesi ile başladı ve 19: 00'da ki Gamers of Future - İstanbul Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

2. hafta 2. gün karşılaşmaları  Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

Galatasaray 1-1  ABB Aski Espor

Dıgıtal Athletıcs 2-0 Sangal Esports

Çamlıca Espor 0-2 Bal Espor

Kağıtspor Espor 0-2 FastPay Wildcats

Gamers of Future 0-2 İstanbul Espor

Kaynak: Playerbros

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