Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları!
Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 2. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da Galatasaray - ABB Aski Espor mücadelesi ile başladı ve 19: 00'da ki Gamers of Future - İstanbul Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.
2. hafta 2. gün karşılaşmaları Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;
Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün Sonuçları
Galatasaray 1-1 ABB Aski Espor
Dıgıtal Athletıcs 2-0 Sangal Esports
Çamlıca Espor 0-2 Bal Espor
Kağıtspor Espor 0-2 FastPay Wildcats
Gamers of Future 0-2 İstanbul Espor
Kaynak: Playerbros