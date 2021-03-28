Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları!

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 2. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da Galatasaray - ABB Aski Espor mücadelesi ile başladı ve 19: 00'da ki Gamers of Future - İstanbul Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

2. hafta 2. gün karşılaşmaları Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

Galatasaray 1-1 ABB Aski Espor

Dıgıtal Athletıcs 2-0 Sangal Esports

Çamlıca Espor 0-2 Bal Espor

Kağıtspor Espor 0-2 FastPay Wildcats

Gamers of Future 0-2 İstanbul Espor

Kaynak: Playerbros