ZONGULDAK COVİD-19 GÖRÜLEN GEBE KADINLARINDAN BEBEĞE GEÇMİŞ BİR VAKA GÖRÜLMEDİ
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ZONGULDAK COVİD-19 GÖRÜLEN GEBE KADINLARINDAN BEBEĞE GEÇMİŞ BİR VAKA GÖRÜLMEDİ

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, Covid-19 görülen gebe kadınlarından bebeğe geçmiş bir vakanın görülmediğini söyleyerek, "Yoğun bakım hastamız biraz azaldı şu an ama Covid-19 halen var.

24.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:17

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, Covid-19 görülen gebe kadınlarından bebeğe geçmiş bir vakanın görülmediğini söyleyerek, "Yoğun bakım hastamız biraz azaldı şu an ama Covid-19 halen var. Bunun bilincinde bütün tedbirleri alacağız. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Maskemizi takacağız." dedi.

BEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, Covid 19'un gebe kadınlarda görülme sıklığı, alınacak önlemler ve tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Gebe hastaların, bağışıklık sisteminin düştüğünü ve kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Özmen, şu ana kadar görülen vakalarda anne karnındaki bebeğe vaka bulaşmadığını söyledi. Ancak gebe kadınların bu dönemde kendilerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özmen, "Yaygın pandemi gebeleri nasıl etkiliyor? Hastalar arasında gebe sayısı fazla mı? Bunu sevinerek söylüyorum ki gebelerde bu enfeksiyon az. Gribal enfeksiyonlar gebeyi çok ağır etkiler. Gebeler de bağışıklık durumunda biraz düşüş gözlemlenebilir. Covid enfeksiyonun hipertansiyon ve kronik hastalık gibi durumları etkileyen bir virüs olduğunu gördük. Henüz çok yeni bir enfeksiyon. Araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bizim elde ettiğimiz verilere göre bizim şu an ki gördüğümüz kadarıyla gebelik halinde ki insanların özellikle genç nüfus olmaları nedeniyle ve kronik hastalıkları yoksa biraz daha az riskli gruba düşüyorlar. Kadınlar olarak gebeyken kendimize daha çok özeniyoruz. Sağlığımıza daha çok dikkat ediyoruz." dedi.

DOĞUMDAN SONRAYA DİKKAT

Hastanede 3 vaka tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Özmen, "Gerekli önlemleri aldığımızda çok çabuk yaşama şansını kaybeden bir virüs. Gebeler de çok daha fazla dikkat etmeli. Biz nispeten Covid işini gerçekten başarılıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bir Covid şüphesi varsa nasıl anlayacağız? Gebelerde de aynı semptomlar oluşur. Maske çok önemli. Hem hasta hem de karşıda ki kişinin takması çok önemli. Eğer siz mesafeyi de korursanız yakalanma riski düşüyor. Çin'den gelen veriler ve bizim deneyimlerimizde bebeğe bulaşmadığını gördük. Ama doğduktan sonra bebeğe bulaşabilir. Şimdiye kadar 3 bebek kaydı gözlendi Covid'e bağlı. Onun dışında erken doğan bebeklerdi bu bebekler. Böyle risk faktörü vardı. Covid'in anneden bebeğe geçmediğini görüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Viral enfeksiyonların birçoğu anneden bebeğe geçer ve bizim endişelendiğimiz bir hastalıktır bunlar. Grip enfeksiyonu bizi çok korkutur. Şimdilik bebeğe bulaşmadığını gördük ama şu an için diyebiliriz. İleriki dönemlerde daha iyi bilgi verebileceğiz". diye konuştu.

'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM'

Prof. Dr. Özmen, Covid-19 salgınında azalma görülse de tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Gebe kadınların kendini daha çok koruması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özmen, şöyle dedi:

"Grip şu an mutasyona uğradı. Yoğun bakım hastamız biraz azaldı şu an ama Covid-19 halen var. Bunun bilincinde bütün tedbirleri alacağız. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Maskemizi takacağız. Şimdiki enfeksiyon şu an ki haliyle biraz azaldı ama bu onun yok olduğu anlamına gelmez. Kronik bir rahatsızlığınızda varsa aynı şiddetle enfeksiyonu sizde görülebilir. O yüzden size bulaştıysa sizde bulaştırabilirsiniz. En önemlisi bu. Bütün viral enfeksiyonlardan da korunmak için maskemize, sosyal mesafemize, hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor."

ZONGULDAK COVİD-19 GÖRÜLEN GEBE KADINLARINDAN BEBEĞE GEÇMİŞ BİR VAKA GÖRÜLMEDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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