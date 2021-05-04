'Zincir marketler genelgesi' memnun etti

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, büyük marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildiren genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanarak Valiliklere gönderildiğini söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, büyük marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildiren genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanarak Valiliklere gönderildiğini söyledi. Murzioğlu, haksız rekabetin de önüne geçen karardan büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında zincir marketlerde gıda dışı ürün satışının haksız rekabete sebep olduğu yönündeki taleplerinin sonuç getirdiğini söyledi. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Market Tedbirleri" konulu genelgesi ile göre zincir ve süper marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini belirtti. Murzioğlu, "Söz konusu marketler 7 Mayıs Cuma gününden itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, mobilya, giyim, kozmetik, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri artık satamayacak" dedi.

"Haksız rekabet ortadan kalktı"

Pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında, küçük esnafın kapatılıp, zincir marketlerin zorunlu temel gıda ihtiyaçlarının dışında birçok kalemde ürün satışı yapmasının haksız rekabete neden olduğunu ifade eden Başkan Murzioğlu, "Zincir marketlerle rekabet etmekte zaten zorlanan perakende işletmelerimizin salgınının da etkisiyle rekabet güçleri iyice azaldı. Üyelerimizden de gelen görüş ve öneriler doğrultusunda, haksız rekabetin de önüne geçilmesi ardına sokağa çıkma yasağında zincir marketlerin, süper marketlerin temel ihtiyaç dışı ürünlerin haricinde kalan tekstil, züccaciye, hırdavat gibi ürünlerin satışının yapılmaması ve önlem alınması çağrısında bulunmuştuk. Bu konuda TOBB aracılığıyla İçişleri Bakanlığına üyelerimiz adına talepte bulunduk. Haklı talebimizin karşılık bularak İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge bizleri sevindirdi. Alınan bu karar haksız rekabeti de ortadan kaldırmıştır. Alınan kararda sesimiz olan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı