Yüzyılın Davası Nasıl Sonuçlanacak

815 tanık dinlendi. Maliyeti 28 milyon euro civarında. Beş sanık yargılanıyor. Sanıkları 14 avukat savunuyor. 93 müdahil davacı 60 avukatla temsil ediliyor.

Sanıklar salı günü son sözlerini söyledi. Şimdi sıra mahkemede. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi çarşamba günü 438'inci oturumda kararını açıklayacak.

Yüzyılın davasının sonucunu izlemek için tüm dünyanın gözü çarşamba günü Münih'e çevrilecek.

Duruşma salonu toplam 101 sandalyeli. 50 sandalye basın mensuplarına ayrıldı.

Kamuoyu şu iki soruya kilitlendi;

1) Mahkeme sanıklar hakkında nasıl bir karar ve ne kadar ceza verecek?

2) Başsanık Beate Zschaepe, terör örgütü elebaşı olarak ağırlaştırılmış müebbet cezasına mı çarptırılacak? ya da terör örgütü elebaşı olarak görülmeyip ömür boyu cezasıyla kurtulacak mı?

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NSU, 4 Kasım 2011'de başarısız bir banka soygunu sonrası ortaya çıktı. Yakalanacağını anlayan örgütün elebaşı Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhardt, gizlendikleri karavanı ateşe verip intihar etti.

Hemen ardından örgütün üçüncü elebaşı Beate Zschaepe, Zwickau kentindeki terör hücresi evi ateşleyip kaçtı.

Karavanla hücreevinde bulunan silahlar ve deliller sonucu, Almanya'da o güne kadar çözülemeyen 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü seri cinayetleri NSU'nun işlediği ortaya çıktı.

Beate Zschaepe 4 gün boyunca yakalanamadı. 5'inci gün kendisi polise teslim oldu ve 4 gün trenle başıboş dolaştığını iddia etti.

5 yılı aşkın süren davada cineyetlerin, iki bombalı saldırının suç ortağı ve terör örgütü üyesi olmakla suçlanan başsanık Beate Zschaepe suçlarını itiraf etmedi.

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Zschaepe, ilk kez 2015'in aralık ayında yazılı ifade verdi. Avukatı tarafından okunan ifadesinde cinayetlerden önceden haberi olmadığını iddia eden Zschaepe, kendisini sanki NSU'nun 11'inci kurbanıymış gibi gösterdi.

Mağdur ailelerden özür bile dilemedi.

Geçtiğimiz salı günü mahkemenin tanıdığı son söz hakkını kullanan Zschaepe, 5 dakika konuştu.

Kurban ailelere verdiği acıdan dolayı üzgün olduğunu söyleyen ve "Sebep olduğum bu acıdan dolayı kurban yakınlarından özür diliyorum" diyen Zschaepe, ahlaki açıdan suçlu olduğunu, ama hukuksal açıdan suçlu olmadığını savunarak mahkemeye, "Sizlerden ricam, beni hiç karışmadığım suçlardan dolayı mahküm etmeyin" diye yalvardı.

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Polise gitmekten korktuğu için NSU elebaşlarıyla birlikte yaşamak zorunda kaldığını iddia eden Zschaepe hakkında bilirkişi raporu hazırlayan mahkeme psikiyatristi Hennig Sass, 'ben merkezci, gücünü gösteren, kararlı bir kişiliğe sahip ve cezai ehliyeti tam biri' olarak tanımladı.

Federal Savcılık mütalaasında başsanık Zschaepe hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Diğer dört sanık ise cinayetlerde kullanılan 'Ceska 83' tipi silahı tedarik, terör örgütüne yardım ve yataklık suçlarından yargılanıyor.

Silahı tedarik eden aşırı sağcı NPD'nin eski yöneticisi Ralf Wohlleben'in 14 yıl, örgütün destekçisi Andre Eminger'in 12 yıl civarında hapis cezaları alması bekleniyor.

Mahkemede silahın tedariki hakkında önemli itiraflarda bulunan Carsten S. ile terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle suçlanan Holger G.'nin daha az ceza alacağı tahmin ediliyor.