Yusuf Güney: Önceden mizaha gülüyorduk şimdi küfüre gülüyoruz
Komedi içerikli bir film senaryosu yazdığını söyleyen Yusuf Güney, küfür içerikli filmlere değil mizaha gülüyorum dedi.
12.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:46
Komedi içerikli bir film senaryosu yazdığını söyleyen Yusuf Güney, küfür içerikli filmlere değil mizaha gülüyorum dedi.Recep İvedik 6 ile ilgili yorumu ne oldu?
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Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Yusuf Güney: Önceden mizaha gülüyorduk şimdi küfüre gülüyoruz