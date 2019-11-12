Yusuf Güney: Önceden mizaha gülüyorduk şimdi küfüre gülüyoruz
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Yusuf Güney: Önceden mizaha gülüyorduk şimdi küfüre gülüyoruz

Komedi içerikli bir film senaryosu yazdığını söyleyen Yusuf Güney, küfür içerikli filmlere değil mizaha gülüyorum dedi.

12.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:46

Komedi içerikli bir film senaryosu yazdığını söyleyen , küfür içerikli filmlere değil mizaha gülüyorum dedi.Recep İvedik 6 ile ilgili yorumu ne oldu?

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Haber Videosu: Yusuf Güney: Önceden mizaha gülüyorduk şimdi küfüre gülüyoruz
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