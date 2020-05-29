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Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında gerilim nedeniyle risk algısı artarken, yurt içinde bugün açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
29.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:11

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında gerilim nedeniyle risk algısı artarken, yurt içinde bugün açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar, ABD-Çin geriliminin artabileceği endişelerine neden olurken, açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD'de dün açıklanan ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret ederken, konut satışları ve işsizlik başvuruları verilerindeki negatif görünüm de devam etti.

Dün gün içinde pozitif bir seyir izleyen New York borsası, Trump'ın, Çin ile ilgili "mutlu olmadığını" belirterek, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini söylemesinin ardından düşüşe geçti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın açıklamasının, Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesinin ardından geldiğine dikkati çekerek, konuyla ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesi kapanan pay piyasalarında yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Avro/dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin sürmesi de dikkati çekti. Parite, dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,2'lik kazançla 1,11'in üzerine yerleşti.

Bugün Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik kurtarma paketi ile ilgili bir basın toplantısı düzenleneceğini anımsatan analistler, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının da gündemde olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasındaki gelişmeler risk algısını artırsa da bugün Asya borsalarında sakin bir seyir izleniyor. Trump'ın yapacağı açıklamalar öncesinde endeksler genellikle yatay seyrederken, altının ons fiyatı yükseliş eğilimini korudu. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.722 dolardan işlem görürken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,4 gerileyerek 107,2'ye indi.

Yurt içinde, yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde 106.000 puanın üzerini test etmesinin ardından yüzde 0,39'luk artışla 105.359,76 puandan kapanış yaptı. Dün 6,8146'dan günü tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret istatistiklerinin, yurt dışında ise veri gündeminin dışında, Trump'ın basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi ve kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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