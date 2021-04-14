Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Bartholomeos ile görüşüyor
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Bartholomeos ile görüşüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Bartholomeos ile görüşüyor

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara ziyaretinden önce Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu'nda görüşüyor.

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YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara ziyaretinden önce Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu'nda görüşüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara ziyareti öncesi İstanbul'a geldi. Bakan Dendias, saat 11.40'ta Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geçti. Bakan Dendias'ın ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos'ta konsolosluğa geldi. Bartholomeos'u kapıda Bakan Dendias karşıladı. İkili daha sonra görüşmek üzere konsolosluğa girdi. Görüşme basına kapalı olarak başladı. Öte yandan Dendias yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da görüşecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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