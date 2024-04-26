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Survivor Nefise kaza mı geçirdi, ne oldu? Survivor Nefise'nin son durumu ne?

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Survivor Nefise kaza mı geçirdi? Survivor Nefise'nin son durumu ne? Survivor yarışmacısı Nefise'nin kaza geçirip geçirmediği ve sağlık durumu hakkında meraklar arttı. Nefise'nin son durumu ne? İşte detaylar...

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda mücadele eden Nefise'nin sırtına kırılan seramik düştü. Survivor Nefise kaza mı geçirdi? Survivor Nefise'nin son durumu ne? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR NEFİSE'YE NE OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun son sayısı için parkura çıkan Nefise talihsiz bir kaza yaşadı.

Survivor Nefise kaza mı geçirdi, ne oldu? Survivor Nefise'nin son durumu ne?

NEFİSE SON DURUM

11-11'e gelen dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Nefise, peş peşe seramikleri kırarak rakibinin önüne geçti. Parkurdaki kum torbalarını toplayarak oyuna devam eden Nefise sırtına daha önce kendisinin kırdığı seramik düştü. Oyunun heyecanıyla durumu anlayamayan Nefise, sayısını aldıktan sonra yere oturdu. Kırmızı takım yarışmacılarının uyarısıyla Nefise'nin sırtında kesikler olduğunu gören sunucu Murat Ceylan, oyun alanına sağlık ekiplerini çağırdı. Oyun alanında yapılan müdahalenin ardından yarım saatlik kesiği olduğu anlaşılan Nefise, müdahale alanına götürüldü.

Survivor Nefise kaza mı geçirdi, ne oldu? Survivor Nefise'nin son durumu ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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