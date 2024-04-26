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NİHAL CANDAN tahliye edildi mi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı?

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NİHAL CANDAN tahliye mi edildi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı? Ünlü isim Nihal Candan'ın cezaevinden çıkıp çıkmadığı konusu gündemde. Candan'ın tahliye olup olmadığına dair bilgiler merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Candan'ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliye olup olmadığı merak ediliyor. NİHAL CANDAN tahliye mi edildi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı? İşte ayrıntılar...

NİHAL CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

NİHAL CANDAN tahliye mi edildi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı?

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Dünkü gelişmelerden sonra cezaevinde durumu öğrendikten sonra savcılıktan sağlık nedeniyle tahliye talep etti. Dosya savcısı kendi kararıyla bu sabah sağlık durumları gerekçesiyle tahliyesine karar verdi" dedi.

NİHAL CANDAN tahliye mi edildi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı?

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞ

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

NİHAL CANDAN tahliye mi edildi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

NİHAL CANDAN tahliye mi edildi? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Nihal Candan 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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