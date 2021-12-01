Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 2 lira oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseldi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik, AA muhabirine, ekmeğin ham maddesi un başta olmak üzere girdilerde büyük artış olduğunu ve fırıncı esnafının zarar ettiğini söyledi.

Çelik, "Bugünden itibaren 200 gram ekmek 2 liradan satışa sunuldu. Şu an maliyetine üretim yapılıyor. Girdi maliyetleri yükselmeye davam ederse ileriki günlerde yeni bir zam daha yapılabilir." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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