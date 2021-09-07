Yorgun flamingo Çanakkale'de tedavi altına alındı

Yorgun flamingo Çanakkale'de tedavi altına alındı Çanakkale'de uzun uçuş süreci sonrası yorgun düşen flamingo, Çanakkale'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Yorgun flamingo Çanakkale'de tedavi altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de uzun uçuş süreci sonrası yorgun düşen flamingo, Çanakkale'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı. Flamingonun sağlığı için gerekli tüm işlemler yapılıyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Kemikli Koyu bölgesinde dün akşam saatlerinde yorgun düşen flamingo vatandaşların ihbarı üzerine Çanakkale'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, flamingoya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne getirdi.

Burada DKMP Şube Müdürlüğü Veteriner Hekim Meltem Dimişgi tarafından tedavi altına alınan flamingonun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dimişgi, "Flamingomuza, Gelibolu Anafartalar Bölgesi Tuz Gölü mevkiinde, duyarlı vatandaşlarımızın bize sosyal medya ile bildirmesiyle akşam saatlerinde müdahale ettik. Dış bakımda herhangi bir travması yok. Ancak göç yolu üzerinde ya yorgun düştü ya da herhangi bir yere çarpmış da olabilir. Şuan bilmiyoruz ama kanatlarında ve bacakların herhangi bir travmaya rastlamadık. Flamingonun beslenmesine başladık. Besleme olarak da bu canlılarımız aldığı besini süzerek yediği için ona göre çorba tarzında sebze ağırlıklı gıda takviyesi yapıyoruz. Bunun yanında serum ve vitamin takviyemiz de var. Bugün de röntgeni çekilecek, iç batında ne olduğunu anlamamız için. Flamingomuzu Gökçeada sulak alanımıza veya Manyas Kuş Cenneti'ne salacağız. Salma işleminde de kendisi doğada bir birey olarak hareket edebileceği şekilde salıyoruz. İki bacak üzerinde durması lazım ve kanatlarının güçlenmesi lazım. O yüzden bu kritik süreci atlattıktan sonra inşallah doğasına kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce