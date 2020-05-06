'Yöresel Van Türküleri Yarışması' sonuçlandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs pandemisi nedeniyle sosyal hayatta yaşanan değişikliklerden dolayı evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği 'Yöresel Van Türküleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs pandemisi nedeniyle sosyal hayatta yaşanan değişikliklerden dolayı evde kalmak zorunda olan vatandaşların vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği 'Yöresel Van Türküleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve katılımcıların 4 Mayıs 2020 tarihine kadar 1-7 dakika arasında çektikleri Van yöresine ait türküleri kultur@ipekyolu.bel.tr adresine göndererek başvurularını yapmıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Murat Oto ile İpekyolu Belediyesince oluşan jüri üyeleri tarafından yarışmacıların eserleri değerlendirildi. Van'ın yerel kültürünü teşvik eden yarışma, ayrıca mahalli genç yetenekleri de ortaya çıkarttı. Kaybolmaya yüz tutmuş şarkıların da keşfedildiği yarışmada, vatandaşlardan gelen çok sayıda türkü arasından yapılan ön eleme sonucu 13 türkü finale kaldı. Öğretim Görevlisi Mehmet Murat Oto'nun da bulunduğu jüri değerlendirmesi sonucu 13 türkü arasından kazananlar belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birinciliği Ümit Erciş elde ederken, ikinciliği Mevlüde Gücer, üçüncülüğü ise Meriç Tümen elde etti. Bu sonuçlara göre birinci olan yarışmacı yarım altın, ikinci çeyrek altın, üçüncü yarışmacı ise bağlama ödülünü kazandı.

Jüri üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Murat Oto, "Van'ın kültürüne önemli bir destek özelliği taşıyan bu yarışma, öncelikle Van halkında büyük bir heyecan oluşturmuştur. Van kültürüne verilen bu destekten dolayı İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum. Yarışmada öncelikle ilk prensip türkünün Van yöresine ait türkü olup olmadığı, ikinci sıradaki kriter türkünün yöresel ölçütlerle doğru okunup okunmadığı, üçüncü kriter olarak ses güzelliği, dördüncü kriter olarak da yarışmacıların tavır ve üsluplarına göre değerlendirmeler yapıldı. Sonuçların herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA