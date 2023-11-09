SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk Ferizli'de Fotoğrafçılık Eğitimi Verdi

SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk, Ferizli'deki kamu kurumlarında görev yapan personele 'Fotoğrafçılıkta Kritik Anın Önemi' başlıklı bir eğitim verdi. Eğitimde kritik an fotoğrafçılığının önemi, denge, ışık ve kompozisyon kuralları anlatıldı ve uygulama yapıldı.

SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından Ferizli'deki birçok kamu kurumunda görev yapan personellere "Fotoğrafçılıkta Kritik Anın Önemi' başlıklı bir eğitim verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ersin Berk, Ferizli Kaymakamlığı'nda 'Mobil Fotoğraf' eğitimi verdi. Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen eğitime; ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, halk eğitim merkezi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, ilçe tarım ve orman müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlüğü ve ilçe yazı işleri müdürlüğünden personeller ve Ferizli MYO'dan öğrenciler katıldı. Eğitimde kritik an fotoğrafçılığının önemi, denge, ışık ve kompozisyon kuralları anlatıldı ve uygulama yapıldı. Yaşanılan sosyal medya çağında fotoğrafın artık bir ihtiyaçtan ziyade mecburiyet haline geldiğini vurgulayan Öğr. Gör. Ersin Berk, bu tür eğitimlere merakın artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitimin sonunda Kaymakam Hasan Balcı, Berk'e teşekkür belgesi takdim etti. - SAKARYA