Muratpaşa Belediyesi'nin Desteğiyle Çekilen Tek Damla Yaşam Belgeseli Yayınlandı

Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Gökhan Evecen'in danışmanlığında çekilen "Tek Damla Yaşam" belgeseli Youtube üzerinden yayınlandı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Beyza Nur Öztürk, Atakan Yöntem ve Cem Güleryüz'ün bitirme projesi olan "Tek Damla Yaşam" belgeseli YouTube üzerinden yayınlandı. Belgeselde; Avlan Gölü, Karagöl ve Manay Gölü'ndeki kuraklığa ve yok olan yaşama dikkat çekildi. Belgeselde konuşan bölge sakinleri, "Sulu tarım başladı, göl bitti" derken akademisyenler iklim değişikliği ve kuraklığın tarımı, hayvancılığı ve kültürü etkileyen bir bütün olduğuna dikkat çekti.

Belgeselde yer alan isimlerden AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Ekmeğini denizden, sudan kazanan insanlardık biz. Bu nedenle akademik kariyerim de bu yolda ilerledi. Boğazkent'in üzerinden turnalar geçerdi. Küçük göller vardı, göç sırasında turnalar bu göller üzerinde dinlenirdi. Daha sonra bu göller kurutuldu, üzerine oteller yapıldı" dedi.

MANAY İÇİN ÇAĞRI

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, temmuzda ziyaret ettiği Manay'da, 1950-1965 yılları arasında DSİ tarafından Manav Gölü'nün kurutulması sonrası bölgenin ikliminde yaşanan değişime dikkat çekmişti. Uysal, insanın doğayla ilişkilerinde uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirterek yetkililere "Manay Mahallemizin gölede ihtiyacı var. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" çağrısında bulunmuştu.