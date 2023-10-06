Zeytinliklerde Kuraklık Zeytin Kalitesini ve Rekoltesini Etkiliyor

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinliklerde yaşanan kuraklığın zeytin kalitesini ve rekoltesini olumsuz etkilediğini belirtti. Yağışların yetersizliği ve çiğ yağışlarının azalması nedeniyle ürün kaybının yaşandığını ifade eden Kıvrak, toprak işleme tekniklerinin değiştirilmesi ve sulama yapılması gerektiğini söyledi.

Zeytinlik alanlarda yaşanan kuraklık zeytin kalitesini ve rekoltesini olmuşuz etkiliyor. Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Zeytincilikte ciddi bir ürün ve kalite kaybını gözlemlemekteyiz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, son yıllarda yaşanan kuraklıkların zeytinliklerde olumsuz etkilere neden olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de kuraklık sadece bu sene değil 3-4 yıllık bir mesele. Bu sene biz nihai sonucu gördük. Zeytincilikte ciddi bir ürün ve kalite kaybını gözlemlemekteyiz. Geçtiğimiz hafta bazı fabrikalar çalışmaya başladı. Randımanlar çok düşük çıkıyor. Bu bizim açımızdan kayıptır. Zeytinin tam üretim zamanında biz eylül yağışları bekliyorduk ama zeytinlik alanlarda eylül yağışları istenilen seviyelerde olmadı" dedi.

Yağışların yetersizliğinin yanı sıra çiğ yağışlarının da istenen seviyelerde olmadığına değinen Kıvrak, "Normalde kıyı Ege ve Akdeniz'de, Ağustos'un ikinci yarısından itibaren geceleri çiğ yağışı olurdu. Bu çiğ yağışında da ciddi azalmalar var. Hem yağış rejiminin değişmesi, hem yağışın azalması, aynı zamanda sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle zeytinliklerde ciddi bir ürün kaybı yaşandı" dedi.

Toprak işleme tekniklerinin kurak zamanlarda önemli olduğunun altını çizen Mücahit Kıvrak, "Özellikle zeytincilikte toprak işleme tekniklerinin değişmesi lazım. Sıfır sürüm ile arazilerin organik madde oranlarını artırıcı önlemler almalıyız. Organik maddeyi bir puan yukarıya çıkardığımızda toprağın su tutma kabiliyeti dekarda 20-25 ton civarında arttığını gözlemliyoruz. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkisinden kurtulmak için ağaçlara kaolin kili uygulaması yapmalıyız. Yine mümkün olan bölgelerde sulama yapmamız lazım" dedi. - BALIKESİR