Otizmli Müzisyen Recep Ege Altıncoğlu, Doktora Yapacak

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü mezunu olan otizmli Recep Ege Altıncoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarında doktora yapacak. Altıncoğlu, öğretim görevlisi olmayı hedefliyor ve profesörlüğe kadar yükselmek istiyor.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini tamamlayan otizmli Recep Ege Altıncoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarında doktora yapacak.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ve 1,5 yaşındayken otizm teşhisi konan Recep Ege Altıncıoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra akademik alanda ilerlemeyi tercih etti.

Öğretim görevlisi olmayı hedefleyen Altıncıoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Özel Şartlı Tezli Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

Altıncıoğlu, bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarında doktoraya kabul edildi.

"Profesörlüğe kadar çıkmak istiyorum"

Recep Ege Altıncıoğlu, AA muhabirine, doktora sınavına opera sanatçısı Levent Gündüz ile hazırlandığını, sınavı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'na solist ve piyanist olarak katkı vermeyi sürdürdüğünü, kariyerinin devamında kendisi gibi özel bireylere müzik öğretmeyi istediğini anlatan Altıncıoğlu, "Üniversitede amacım, öğretim görevlisi olmak. Öğretim görevliliğinden sonra da profesörlüğe kadar çıkmak istiyorum." dedi.

Annesine de ilham verdi

En büyük destekçisi annesi Zeynep Koyunseven'in de bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümünü kazandığını belirten Altıncıoğlu, şöyle konuştu:

"Annemi üniversite sınavlarına girmeye ben teşvik ettim. 'Yaparsın' dedim, oldu. Artık beraber üniversiteye gideceğiz. Annem benim her şeyim. Bana hem annelik hem babalık yapıyor. 'İyi ki annemle yaşıyorum' diyebilirim. Bu başarı da annemin katkısı yüzde 99. Yüzde 1 de benim başarım."

"Çok mücadele ettik"

Anne Zeynep Koyunseven de oğluyla her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

Oğlunun iyi bir eğitim alması için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Koyunseven, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Biz çok mücadele ettik. Mücadelenin sonunda tabii ki biz kazandık. Oğlumun gayreti, benim destek olmam, onun başarısını getirdi. Çok mutluyum. Çok azimli. Gidebileceği yere kadar gidecek. Öğrenciler yetiştirmesi gerekiyor. Bundan sonra öğrenci yetiştirecek."

Lise mezunu olduğunu ve bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na girdiğini bildiren Koyunseven, "Oğlum ve oğlumun hocası Orçun Berrakçay beni teşvik ettiler. Ben 'Bu yaşta olur mu?' diye endişe ettim ama sınava girdim. Başarılı da oldum. Ben de oğlumla birlikte aynı üniversitede öğrenci oldum." ifadelerini kullandı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Orçun Berrakçay ise Recep Ege Altıncıoğlu'nun azmi ve başarısıyla birçok otizmliye örnek olduğunu söyledi.