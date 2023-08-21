Otobüs Kazalarının En Önemli Sebebi İnsan Faktörü

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Söyler, "Otobüs kazalarının birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden bir tanesi insan faktörü. Çünkü kocaman otobüsü bir kişi idare ediyor" dedi.

Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Söyler, Türkiye'de yaşanan otobüs kazalarının en önemli etkeninin insan faktörü olduğunu söyledi. Söyler, "Ülkemizde otobüs yolculuğu yoğun olarak kullanılmakta. Belki de yolcu taşımacılığında en yüksek sayı otobüste. Dolayısıyla bu kadar çok kullanılan araçların kaza oranları da çok olmaya başladı. Özellikle son günlerde Kars'ta ve Yozgat'ta yaşanan otobüs kazalarında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Burada önemli olan insan faktörü. Otobüs kazalarının birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden bir tanesi de insan faktörü. Çünkü kocaman otobüsü bir kişi idare ediyor. Dolayısıyla o insanın hastalığı, yorgunluğu, uykusuzluğu, reflekslerinin zayıflaması gibi sebepler direkt olarak kaza sebebi. Ne yapmak lazım? Devletin koyduğu kanun gereği bir insan bir otobüsü en fazla 24 saat içerisinde 9 saat kullanabiliyor. Bu 9 saatlik süreyi aşmamak lazım. Bu süreyi aşarsak reflekslerimiz zayıflayabiliyor. 9 saat biz aynı işi yaparsak artık gözümüz alışıyor ve reflekslerimiz zayıflıyor. Mental yorgunluğu da diyebiliriz buna. Dolayısıyla sürüş sürelerinin aşılmaması gerekir. Bir otobüs kaptanı belirli aralıklarla seyahat ettikten sonra mutlaka dinlenmeli ve daha sonra ikinci 4 buçuk saatine geçmeli. Kendi kullanma süresi bittiği zaman ise uykusunu düzgün uyumalı. Kendi sürüş süresi bittiği zaman arkadaşının yanına oturup süreyi öyle geçirmek yerine dinlenmeyi tercih etmeli, ki bir sonraki sıra ona geldiği zaman daha rahat kullansın. Daha sonra kullananların deneyimleri olmalı. Bazı arkadaşlarımız yeni başlayıp deneyimsiz olabiliyor. Bu arkadaşların ilk başlarda daha çok kısa mesafelerde daha kolay yollarda, trafik yoğunluğu daha az olan yollarda alıştırılması bu konuda önleyici olabilir" diye konuştu. - SİNOP