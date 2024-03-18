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Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yamaç Paraşütü Kazasında Hayatını Kaybetti

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Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, Kazdağları'nda yamaç paraşütü yaparken kaza geçirerek hayatını kaybetti. Şenergin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Balıkesir'de Kazdağları'nda yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Faik Şenergin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin ters rüzgarın etkisi ile düşmüştü. Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarında yere düşen yamaç paraşütünde ağır yaralanan Şenergin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öğretim görevlisinin vefatı üniversite camiasını yasa boğdu.

1999'dan bu yana Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Faik Şenergin, Bilgisayar Programcılığı bölümünde eğitim veriyordu. Evli ve 1 çocuk babası olan Şenergin'in 10 yıldır yamaç paraşütü yaptığı öğrenildi. Kazanın ise havada seyir halindeyken ters rüzgarın şiddetli esmesi sonucu olduğu iddia edildi. Merhum Şenergin'in cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri, elektrik mühendisi arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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