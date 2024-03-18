Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yamaç Paraşütünde Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin ters rüzgarın etkisi ile düştü. Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarında yere düşen yamaç paraşütünde ağır yaralanan Şenergin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğretim görevlisinin vefatı üniversite camiasını yasa boğdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Cam Seyir teras yolu yakınlarında bir tepeden yamaç paraşütü yapmak isterken kontrolünü kaybeden Öğretim Görevlisi Mehmet Faik Şenergin,(57) cam seyir teras yolu üzerinde bulunan kayalıklı araziye düşerek ağır yaralandı. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Edremit'te hastaneye sevk edilen Şenergin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Şenergin'nin cenazesi otopsi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

10 yıllık paraşütçüydü

Öte yandan, 1999'dan bu yana Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim görevliliği yapan Mehmet Faik Şenergin, Bilgisayar Programcılığı bölümünde eğitim veriyordu. Evli ve 1 çocuk babası Şenergin'in 10 yıldır yamaç paraşütü yaptığı öğrenildi. Kazanın ise havada seyir halindeyken, ters rüzgarın şiddetli esmesi sonucu olduğu iddia edildi. Merhum Şenergin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BALIKESİR