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Çanakkale'de Kök Hücre Dolandırıcılığı Operasyonu

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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri yüksek fiyatlara hastalara satan şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda 2 öğretim görevlisi ve medikal firması sahibi ile çalışanları da bulunuyor.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, kök hücre uygulamasında kullanılan ve piyasa değeri 200 TL olan kitleri, hastalara 20 bin ile 100 bin TL'ye sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 2 öğretim görevlisi ile medikal firması sahibi ve çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden medikal firması sahibi ve 2 çalışanı tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören yaklaşık 60 hastaya, piyasadan 200 liraya temin edilen kök hücre uygulamasında kullanılan kitlerin 20 bin ila 100 bin lira arasında satıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda olayla ilgili Prof. Dr. H.Y.E. ve Doç. Dr. T.K. ile medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç, B.C.T. ve Y.C.İ. 'dolandırıcılık' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçuna yardımdan tutuklanırken, Prof. Dr. H.Y.E. ile Doç. Dr. T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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