Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Genel Sekreterlik Görevine Yeni Atama

Kütahya'da öğretim görevlisi Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) Genel Sekreterliği görevine getirildi.

KUTSO'dan yapılan açıklamada, "Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda KUTSO Genel Sekreteri olarak 21 yıldır görev yapan Salih Nafi Alıç'ın, emekli olması nedeniyle yerine öğretim görevlisi Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil getirilmiştir. Bundan sonra Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapacak olan Salih Nafi Alıç'a teşekkür eder, Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil'e yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA