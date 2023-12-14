Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi, Toronto Üniversitesi ile İş Birliği Yapacak

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Toronto Üniversitesi Nöroloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Alfonso Fasano ile yeni bir protokole imza attı. İş birliği sayesinde Parkinson ve hareket bozuklukları alanında uluslararası çalışmalar ve akademik iş birlikleri devam edecek.

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), yeni teknolojilere ev sahipliği yapması ve genç hekimlerin Parkinson ve hareket bozuklukları alanında önemli isimlerle bir araya gelip deneyim kazanabilecekleri bir merkeze dönüşmesi hedefiyle Toronto Üniversitesi Nöroloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Alfonso Fasano ile yeni bir protokole imza attı.

2018 yılından bu yana Medipol Sağlık Grubu çatısı altında, Parkinson ve hareket bozuklukları alanında hizmet sunan Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde hareket bozuklukları hastalıklarının tedavisindeki önemli isimlerden, Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Geçmiş Dönem Başkanı Prof. Dr. Andres Lozano ile bir protokole imza attığını duyuran PARMER, son olarak aynı üniversitenin Nöroloji Bölümünde öğretim görevliliğini yürütmekte olan Prof. Dr. Alfonso Fasano ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

"ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIMIZ VE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

İş birliği ile ilgili konuşan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, "Medipol Sağlık Grubu olarak, yakın bir gelecekte İstanbul'da, dünyada eşi benzeri olmayan bağımsız bir "Uluslararası Nöromodülasyon ve Hareket Bozuklukları Merkezi" binasında hizmet sunmaya hazırlandığımız haberini paylaşmıştık. Bugün burada, ekibimizin de giderek büyüdüğüne hepimiz beraber şahit oluyoruz. İmzaladığımız protokoller çerçevesinde Parkinson ve hareket bozuklukları alanındaki uluslararası çalışmalarımız ve akademik iş birliklerimiz devam edecek" dedi.

"GENÇ BEYİN CERRAHLARI VE NÖROLOGLAR İLE BİR ARAYA GELECEK OLMANIN HEYECANI İÇİNDEYİM"

PARMER ekibinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Alfonso Fasano, "Parkinson ve hareket bozuklukları alanında yaptıkları çalışmalar ile PARMER oldukça dikkat çeken; aynı İstanbul gibi, Doğu ile Batı'yı buluşturan çok başarılı bir merkez. Yapılan bu iş birliği sayesinde Türkiye'de üst ihtisas yapmak isteyen Türk ve yabancı genç beyin cerrahları ve nörologlar ile bir araya gelecek olmanın heyecanı içindeyim. Bu ekibin bir parçası olmaktan; Toronto Üniversitesi'nde omuz omuza çalıştığımız değerli meslektaşım Prof. Dr. Andres Lozano ve PARMER'in değerli hekimleri ile birlikte başarılı çalışmalara, ses getirecek projelere imza atacağımızdan kuşkum yok" diye konuştu.

PROF. DR. ALFONSO FASANO HAKKINDA

Avrupa Nörolojik Dernekleri Federasyonu tarafından çalışmaları ile en fazla dikkat çeken genç araştırmacılara verilen Andrea Bocelli Ödülü'nün de sahibi olan Prof. Dr. Fasano'nun araştırma ilgi alanları arasında Parkinson hastalığı fenomenolojisi, nörofizyolojisi ve tedavisi; tremor, distoni ve diğer hareket bozukluklarının tedavisi, infüzyon pompaları ve derin beyin stimülasyonu yer alıyor. 2012 yılında Roma Katolik Üniversitesi'nden "En İyi Doktora Tezi Ödülü" almış olan Prof. Dr. Fasano, imzalanan söz konusu protokol ile PARMER ekibi ile birlikte bir yandan hastalara sunulacak yeni teknolojilere eşlik ederken diğer yandan da hareket bozuklukları ile fonksiyonel beyin cerrahisinde bilgi ve deneyimlerini arttırmaya çalışan, genç beyin cerrahları ve nörologlar ile belirli dönemlerde deneyimlerini paylaşacak.