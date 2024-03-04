ÇOMÜ'de Japon Dili Eğitimi Veren Öğretim Görevlisi İki Ülke Arasındaki İlişkilere Katkı Sağlıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi olan Ichimura Miyuki, üniversitelilere 19 yıldır hem dilini hem de kültürünü öğreterek, iki ülke arasındaki ilişkilere eğitim alanında katkı sağlıyor.

Japonya'nın Kyoto şehrindeki Doshisha Üniversitesinde gazetecilik eğitimi alan Ichimura, üniversitede öğrenciyken ülkesindeki yabancılara gönüllü olarak Japonca öğretmeye başladı.

Japonca öğretmenliği konusunda kendisini geliştirmek için formasyon eğitimi alan Ichimura, 1998 yılında öğretmenliğe başladığı Çin'de 3 yıl kaldıktan sonra kısa süreliğine ülkesine döndü.

Farklı kültürleri tanıma merakı olan Ichimura, öğretmenlik için 2003'te Laos, 2004 yılında ise Sri Lanka'ya gitti.

Sri Lanka'da karşılaştığı öğretmen arkadaşının, Türkiye'nin çok güzel bir ülke, insanlarının da sıcakkanlı ve yardımsever olduğunu anlatması üzerine Türkiye'ye gelmeye karar veren Japon akademisyen, ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın öğretim görevlisi alımı ilanına başvurdu.

Başvurun kabul edilmesiyle 2005'te Çanakkale'ye gelen Ichimura Miyuki, bu bölümde üniversite öğrencilerine 19 yıldır hem dilini hem de kültürünü öğretiyor.

51 yaşındaki Ichimura, ÇOMÜ'de bu dönem haftada 17 saat, hazırlık programında yazma, okuma, dil bilgisi, 2. sınıflara "sözlü iletişim becerileri" ve "öğretim teknolojileri" dersleri veriyor.

Japon misafirperverliğini tam olarak yansıtan ve geleneksel çay seremonisi "sado"yu Türk-Japon Dostluk Kulübünde uygulamalı öğreten Ichimura, "wagashi" olarak adlandırılan "sakura mochi" ve "uguisu mochi" tatlılarını da yaparak öğrencilerine tanıtıyor.

"Barışın önemini hatırlamak için çok önemli bir yer"

Ichimura, AA muhabirine, Çanakkale'nin düşündüğünden daha güzel bir şehir olduğunu söyledi.

Geldiği dönemde sadece şehir içinde gezdiğini, daha sonra Troya Antik Kenti ile Assos'u ziyaret ettiğini, Gelibolu Yarımadası'nı da bisikletle dolaştığını anlatan akademisyen, "Çanakkale'nin doğası çok güzel. Gelibolu Yarımadası, barışın önemini hatırlamak için çok önemli bir yer. Biraz farklı ama Japonya'daki Hiroşima gibi olduğunu düşünüyorum. İlkokul ya da ortaokuldayken de ders kitaplarında Troya ile ilgili metin okuyoruz. Ondan dolayı galiba Troya, Japonlar için çok güzel, hayal gibi." diye konuştu.

"İlişkilere küçük de olsa katkıda bulunabilirsem mutlu olurum"

Üniversitelilere dil öğretmenin çok keyifli olduğunu vurgulayan Ichimura, "Çoğu hiç Japonca bilmeden geliyorlar. Bir sene sonra günlük konuşma yapabilecek hale geldiklerini görmek çok mutlu ediyor." dedi.

Ichimura, yabancı dil öğrenmek veya öğretmenin o dili konuşan kişiye ve kültürüne saygı duymaya eşit olduğunu dile getirerek, "Hem öğrenen hem de öğreten kişinin bakış açılarını genişletebiliyor. Dili kullanarak birbirimize düşündüklerimizi ifade etmeye ve anlamaya, iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Benim yapabileceklerim çok küçük şeyler ama Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilere küçük de olsa katkıda bulunabilirsem çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de Japonca öğretmenin zorluklarına da değinen Ichimura, "Japon kültürünü ve dilini öğretmek açısından bazen sıkıntı oluyor çünkü Türkiye'de kaynaklar sınırlı. Japon kültürüne dokunmak için fırsat da sınırlı. Ondan dolayı ben ve diğer hocalar gerçek Japonya'yı tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Japon kültürünün bir parçası olan çay seremonisi "sado"yu kulüp etkinliğinde öğrencilere tanıtmaya çalıştığını, ders dışında da Japonya'daki öğrencilerin de katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlediğini aktaran Ichimura, ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin her yıl düzenlenen Japonca Konuşma Yarışması'ndaki başarılarına ilişkin ise "Lisans eğitimi başlamadan önce 1 yıl Japonca hazırlık programımız var. Bu 1 yıl içinde haftada 20 saat sadece Japonca öğreniyorlar. Başarılarında bunun yararı olabilir. Bu, öğrencilerimizin başarısıdır." dedi.

"Türklerin misafirperverliğini çok seviyorum"

Türklerin misafirperver yönlerini çok sevdiğini ifade eden Ichimura, "Komşularımla aram iyi. Bana samimi davranmaları çok hoşuma gidiyor. Büyüklerim bana 'kızım', çocuklar 'abla' diyor. Bu Türkler için sadece hitap şekli ama benim için çok özel bir şey. Sanki onların arasına kabul edilmiş hissi veriyor. Yabancı olduğumu hiç hissettirmiyor. Bu, benim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Türkçe'nin kendisi için çok zor bir dil olduğuna işaret eden Japon akademisyen, şöyle devam etti:

"Türkçe öğrenmek için dil kursuna gitmek istiyordum ama ne yazık ki zamanım olmadı. Günlük hayatımda konuşa konuşa öğrendim. İlk geldiğimde sadece 'Merhaba' dedim, sonra 'Nasılsınız', 'Teşekkür ederim'. Bunları telaffuz etmek çok zordu. Sonra 'Paket yapar mısınız?' cümlesini öğrendim çünkü buradaki restoranlarda porsiyon çok büyük geldi o zamanlar. O eskidendi, artık hepsini bitirebilirim. Türk yemeklerinden en çok biber dolmasını seviyorum. Kendim de yapıyorum. Türk mutfağına alıştım diyebilirim ama bazen yağı fazla gibi geliyor."

Hediye edilen patiklerden koleksiyon yaptı

Ichimura, geleneksel el sanatlarından yün patiklerin ilgisini çektiğini belirterek şunları ifade etti:

"Patiklere bayılıyorum. Koleksiyonumda çok şirin, rengarenk desenli olanlar da var, ince, zarif, nakışlı olanlar da. Patiklerde, yapan kişi veya bana veren kişinin sıcaklığını görüyorum. 'Hasta olmayın', 'Ayaklarınız üşümesin' şeklinde çok nazik bir düşünce olduğunu hissediyorum. Bu içimi ısıtıyor. İlk kez Türk arkadaşımın evine ziyarete gittiğimde, büyükannesi verdi. Çok güzel bir hediye olduğunu düşündüm. Kendim almıyorum, hep hediye olarak veriyorlar ve koleksiyon yapıyorum. Koleksiyonumda 20'ye yakın patik var."

Türklerin yardımsever olduğunun altını çizen Ichimura, "Türkiye'deki insanlar 'Japonlar çok saygılıdır.' diyor ama öğrencilerimiz de çok saygılı davranıyor. Öğrencilerimizden yardım istediğim zaman her öğrenci 'Hocam teşekkür ederim, benden yardım istediğiniz için.' diyor. Bu çok güzel bir şey. Öğrencilerimiz için neler yapabilirim diye sürekli düşünüyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerimiz için bu bölümün, Japonya dünyasına giriş noktası olduğunu düşünüyorum. Onların bu dünyaya ilk adımı atmalarına yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

Ülkesini özlediğini de vurgulayan Ichimura, "Ama alıştım buraya. Benim için sorun değil. Farklı şehirleri gezdim. Her seferinde Çanakkale'ye döndüğümde 'Çanakkale'ye döndüm.' diyorum ve çok seviniyorum." dedi.