Yöresel Ürünler Fuarı'na Ziyaretçi Akını

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 70 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı Yöresel Ürünler Fuarını (YÖREX) ilk gün yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.



Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen YÖREX'e ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin 70 ilinden 124'ü oda ve borsa, 16'sı kalkınma ajansı olmak üzere 400'ün üzerinde katılımla açılan fuarı, ilk gün yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.



Fuarda Van kahvaltısından Burdur ceviz ezmesine, Erzurum cağ kebabından Kars kaşar peynirine, Kayseri pastırmasından Uşak tarhanasına kadar 70 ilin binlerce ürünü tanıtılıyor. YÖREX'i ziyaret eden vatandaşlar, coğrafi işaretle tescillenen lezzetleri tatma ve satın imkanı buluyor.



ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8'inci kez düzenledikleri fuarın açılışını dün heyecanla yaptıklarını, fuara gelenlerin adeta Türkiye turuna çıktığını söyledi.



Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her bölgenin lezzetinin bir arada olduğunu ifade eden Çandır, "Türkiye'nin bütününü, yöresel zenginliğini görmek, tatmak, dokunmak, onları hissetmek gibi bütün olguları hep birlikte burada yaşıyoruz. Dün fuarımızı ilk gün olmasına rağmen 20 bin civarında kişi ziyaret etti. Bunun artarak devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.



Çandır, artık bütün dünyada coğrafi işaret almış yöresel ürünlerin önemli bir pazar haline geldiğine dikkati çekerek, 12 bin yıllık Anadolu'nun zenginliğiyle coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500'e yakın yöresel ürünü tekrar gün yüzüne çıkaracaklarını ifade etti.



Fuardaki her standın renkli ve eşsiz olduğunu vurgulayan Çandır, "Bir adımda Kars'ta, bir adımda Edirne'de oluyorum. Bir adımda Mersin'de bir adımda Rize'de. Onun için hepsi eşsiz, binlerce el emeği göz nuru ürün var. Özellikle bazı katılımcılar ürünlerin yapılışlarını da sergiliyor. Kültürel etkinlikler anlatıyor, rengarenk bir Türkiye oluyoruz." dedi.



Fuardan alışveriş yapan ziyaretçilerden Salih Dereli de Türkiye'nin yöresel ürünlerini bir arada bulmanın büyük bir avantaj olduğunu belirterek, fuarda hem ürünlerin yapılışını izlediğini hem de satın alma imkanı bulduğunu söyledi.