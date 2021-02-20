Yol kontrolünde durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı
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Yol kontrolünde durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

20.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:08
Yol kontrolünde durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Ortaklar Mahallesi'ndeki kontrol noktasında yol denetimi sırasında ilçe merkezi yönüne giden bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.U. gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu. N.U.'nun jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Yol kontrolünde durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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