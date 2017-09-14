Yılmaz: "Geçici Değil, Kalıcı Yatırımlar Yapıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde geniş bir alanda çalışma yapılmasından dolayı bazen şikayetler aldıklarını belirterek, "Bu şehrin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmalıyız. Geçici değil, kalıcı yatırımlar yapıyoruz" dedi.



Eylül ayı olağan meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak, havaların müsait olduğu bu süreçte yaklaşık 210 noktada hem alt yapı hem de yol çalışmasına devam ettiklerini söyledi. Bu yıl 13 ilçede sürdürdükleri yol çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Yılmaz, "Kalan ilçelerimizin de alt yapısını önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Özellikle Altınordu ilçemizde geniş bir alanda çalışma yürütüyor olmamızdan dolayı bazen şikayetler alıyoruz ancak bu şehrin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmalıyız. Geçici değil, kalıcı yatırımlar yapıyoruz. Herkesin farkında olduğu gibi sıcak asfalt çalışmalarımızda önemli bir mesafe aldık. Bilinmeli ki, asfalt döküyorsak o bölgenin altyapısının tamamı halledilmiş demektir. İlimizde yol çalışmalarımızı yüzde 75-80 seviyesinde tamamladık" diye konuştu.



Altınordu ilçesi Çakalçıkmaz bölgesindeki kavşak çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yeni kavşağı hizmete sunduklarını belirten Yılmaz, "Burada şerit sayısını artırdık ve yolu genişlettik. İnşa ettiğimiz kavşakta akıllı trafik sistemi uyguladık. Benzer çalışmayı ilk olarak sanayi kavşağında ve ardından ise fındık figürlü kavşakta uyguladık. Çakalçıkmaz kavşağının ardından, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde de benzer kavşakları düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin önündeki kavşakta da benzer bir çalışma yapacağız. Bu bölgede de şerit sayısını 4'e çıkaracağız" şeklinde konuştu.



Yılmaz, Büyükşehir önündeki kavşakta yapılan çalışmayla birlikte eski Ayışığı Düğün Salonunun olduğu yerde dokuyu bozmadan farklı bir proje uygulayacaklarını ifade ederek, "Şu an 110 araçlık olan otoparkın araç kapasitesini, yeni projemizle birlikte 500'e çıkaracağız. Bu meydanı fonksiyonel bir tören alanı haline getireceğiz. Ağaçlarına da dokunmayacağımız bu bölgeyi miting alanı olarak da kullanacağız" bilgisini verdi. - ORDU