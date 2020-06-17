Yerli çözüm "Ahtapot" uzakları yakın edecek
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Yerli çözüm "Ahtapot" uzakları yakın edecek

Antalya'da bir yazılım şirketi, Türk mühendislerince yerli imkanlarla geliştirilen video konferans uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu.

Yerli çözüm
17.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:59

Antalya'da bir yazılım şirketi, Türk mühendislerince yerli imkanlarla geliştirilen video konferans uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iş hayatı kadar günlük yaşamın da bir parçası haline gelen çevrim içi toplantılar ve etkinlikler, yerli yazılımlarla hazırlanan video konferans uygulamaları ile güvenli iletişimi gündeme getirdi.

Salgın sürecinde evden çalışma düzenine geçen birçok kurum ve şirket personeliyle çevrim içi toplantılar ve etkinlikler düzenledi. Evde geçirilen ve mesafenin ana kural olduğu bu süreçteki görüntülü iletişim ihtiyacı ise yurt dışı menşeli çeşitli video konferans uygulamaları ile giderilmeye çalışıldı.

Salgın döneminde tüm dünyada kullanımı artan video konferans uygulamaları, güvenlik açıkları ile veri güvenliğini de gündeme getirdi.

Bu alandaki açığı doldurmak için kolları sıvayan Antalya merkezli "Orema" yazılım firması, yerli sermaye ve Türk mühendislerle yürüttüğü çalışmadan sonuç aldı.

Video konferans uygulaması geliştirmek için Kovid-19'la etkin mücadele verilen dönemde çalışmalarına hız veren firma, yerli imkanlarla yazılımı tamamlanan uygulamaya "Ahtapot" adını verdi.

Dünyadaki örneklerine güvenli yerli alternatif çözüm olarak geliştirilen "Ahtapot", uçtan uca şifreleme yöntemi ile maksimum seviyede güvenli iletişim hizmeti sunmayı hedefliyor. Test süreci tamamlanan video konferans uygulamasının kullanıcılar için hazırlanan sürümü de yayımlandı.

Uçtan uca şifrelemenin yanında, ekran paylaşımı, takvim uygulamaları ile entegre, mesajlaşma, dosya paylaşımı, görüşme kaydı yapabilme ve 4K görüntü desteği imkanları sağlayan "Ahtapot", Türkiye merkezli sunucular üzerinden süre ve kişi sınırlaması olmadan bireysel kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.

Video konferans sistemi "Ahtapot"un Android ve İOS işletim sistemleri için mobil uygulamaları da hazırlandı.

"Şimdiden 30 bin kullanıcıya ulaştık"

Şirketin Teknoloji Müdürü Sertaç Anadollu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş kişilik bir ekiple uzun süreli bir Ar-Ge çalışmanın ardından Ahtapot'u kullanıma sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'de birçok dış kaynaklı mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması bulunduğuna dikkati çeken Anadollu, bu uygulamalara güvenilir yerli bir alternatif bulmak için projeye başlattıklarını ifade etti.

Pandemi sürecindeki iletişim ihtiyacının çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Anadollu, iki ay denenen sürümü, iletişim ihtiyacına çözüm arayışının arttığı Kovid-19 kısıtlamaları döneminde kullanıma açtıklarını kaydetti.

Anadollu, "Yaklaşık bir aydır hizmet veren 'Ahtapot'un tam sürümünü, bütün farklı mecralardan kullanılabilir halde hizmete açmış bulunuyoruz. Yazılım, test aşamasından itibaren ilgi gördü. Daha hiçbir reklam ve tanıtım yapmadığımız halde şimdiden 30 bin kullanıcıya ulaştık." dedi.

Siber güvenliğin önemine değinen Anadollu, şöyle konuştu:

"Yüzde 100 milli ve yüzde 100 Türk sermayesi ile üretilmiş bir uygulamayı insanlarımıza sunuyoruz. Yabancı kaynaklı bu tür uygulamalarla aslında farkında olmadan bütün bilgilerimizi her türlü yurt dışı kaynakla paylaşıyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken ülkemizde yapılan tüm görüşmelerin tamamıyla ülke içerisinde kalmasını ve güvenlik açığı oluşmamasını hedefledik. İnsanların kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesini istiyoruz. Ahtapot'a, benzer yabancı uygulamalarda merkez sunucusunda her zaman yapılan görüşmelerin bir örneği var. Her ne kadar uçtan uca şifreli olsa da merkez sunucusunu yöneten sistem, sakladığı kayıtları her zaman deşifre edip içini görüntüleyebilir. Ahtapot'ta da sunucularımız var. Ancak sunucularımız trafiği yönetmek için. İki kişi ya da cihaz birbirine ulaşmaya çalıştığında, sunucularımız bunları birbirleriyle buluşturuyor. Daha sonra sunucu devreden çıkıyor. Türk kanunlarına tabiyiz. Ülkemizin milli menfaatleri de bizim için en önde gelir."

100 bin kişi ile rekor denemesi

Anadollu, "Ahtapot" uygulaması ile yüzlerce kişinin aynı oturumda görüşmeye katılma imkanı bulunduğunu ve görüşmelerin de süreyle sınırlanmadığı bilgisini de verdi.

Bireysel kullanıcılara ücretsiz açılan uygulamanın kurum ve özel işletmeler için ücretlendirileceğini belirten Anadollu, "Kullanıcıların bant genişliği müsaade ediyorsa, 4K'ya kadar yayın kalitesi sunabiliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yazılımımızı bir rekor denemesi ile test etmek istiyoruz. Denememizin tarihini sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Burada hedefimiz aynı anda 100 bin kişinin üzerinde katılımla bir büyük toplantıyı gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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