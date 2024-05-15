Alanya'da Ters Dönen Caretta Caretta Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile yuvasını yaptıktan sonra ters dönen caretta carettayı, vatandaşlar kurtardı.

Yeşilöz Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan Güldane ve Menderes Şahin çifti, bölgeye yuva yaptıktan sonra ters dönen deniz kaplumbağasını fark etti.

Çiftin düzelttiği kaplumbağa ardından denize ulaştı.

Güldane Şahin, bölgede yıllardır caretta carettaları izlediklerini ve onların nesillerinin devam etmesi için yaz aylarında yuvaları gönüllü koruduklarını belirtti.

Şahin, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlıyı kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.