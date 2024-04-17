Manavgat'ta otomobil kazası: 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Serik istikametine seyir halindeki Buğra Günal'ın kullandığı 07 AVU 995 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Sürücünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Buğra Günal'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA