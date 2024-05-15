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Nevşehir ve Antalya'da Taşınmazların Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Nevşehir ve Antalya'da bulunan taşınmazların özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi. Nevşehir'deki taşınmazın en yüksek teklifi 183 milyon lira ile Osman Güngör tarafından verilirken, Antalya'daki taşınmazın en yüksek teklifi 90 milyon lira ile Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Nevşehir ve Antalya'daki taşınmazların özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in merkez ilçesinde bulunan Sümer Holding AŞ'ye ait 8 bin 570 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi tamamlandı.

İhalede en yüksek teklifi veren yatırımcı, 183 milyon lirayla Osman Güngör oldu.

Maliye Hazinesine kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 7 bin 514 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinde ise en yüksek teklif, 90 milyon lirayla Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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