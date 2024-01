Zonguldak'ta Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihalesinin ardından 31 noktaya kent yönetim sistemi kurulacak.

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gazeteciler "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Burada jandarmanın çalışmalarını da aktaran Yalınkılıç, 2023 yılının jandarma için verimli geçtiğini ifade etti. Koruma timlerinin yanı sıra drone ve farklı teknolojik ekipmanları da dahil ettiklerini, Filyos Karakolu'na kurşun geçirmez kuleler kurduklarını da aktardı. Yalınkılıç, su altı arama kurtarma timinin de yaptığı çalışmalara dikkat çekti.

Kdz. Ereğli ilçesinde batan Kafkametler Gemisi'nin yanı sıra birçok olayda su altı arama kurtarma timinin çalışmalar yaptığını ve önemine değinen Yalınkılıç şöyle dedi:

"Koruma timleri dahil değişik farklı eğitimli köpekler dahil ondan sonra İHA, dronu şu anda farklı farklı teknolojik ekipmanları da dahil ettik. Hem gündüz hem gece. Keza yine Filyos'a biz bir sürü yaşam kulesi kurşun geçirmez lego kuleler kurduk. Hepsi aktif çalışıyor. Jandarmanın asayiş botu var. Bot timi var. Bu yoktu jandarmanın. JAK dediğimiz su altı arama kurtarma timi var. Şu anda Zonguldak'ın bir su altı arama kurtarma timi var. Donanımlı, 24 saat esasına göre çalışan. İstediğimiz zaman Zonguldak'ın ya da çevre illerdeki biz bunu Tunceli'ye de gönderdik. Kdz. Ereğli'deki bu batan gemiye hala bir ay boyunca kesintisiz her gün dalış yaptı bizim tim. Yani denizde dalış yaptı. Deniz Kuvvetleri'yle birlikte. Bu çok önemli bir değer. Zonguldak için önemlidir kıymetli bize. Yer altı görüntüleme cihazlarımız farklı farklı. Türkiye'de nadir yerlerde var. Deprem hadisesinde bizim hem personelimiz, trafiğimiz, komando bölüğümüz, cihazlarımız bizim gitti orada bir sürü canlı ya da ölü Allah rahmet eylesin hepsine. Ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Ama Zonguldak jandarma olarak bizim bir sürü personelimiz oradaydı. Yer altı görüntüleme cihazlarımız oradaydı ve bir sürü vatandaşımızı da hem enkazdan kurtardık. Hem de onların naaşlarına ulaşma şansımız oldu. Batan gemi hadisesinde de aynısı oldu. Üç vatandaşımızın en azından yerini tespit etme şansımız oldu. Destek verdik. Her türlü desteği verdik. Kadavra köpeği dahil olmak üzere her türlü desteği verdik. Kadar köpeğimiz bile Maraş Pazarcık'ta aktif olarak kullanıldı. Üstüne düşeni fazlasıyla yaptığını değerlendiriyoruz. Yapmaya çalıştı."

"31 noktada anlık olarak takip edeceğiz"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı ihaleyle birlikte 31 noktaya kırsal kent yönetim sistemi kurulacağının altını çizen Yalınkılıç şöyle devam etti:

"31 noktaya yani bugün Türkali'den başlayan Göbü'den, Türkali'den başlayan ve Beycuma dahil Çaydeğirmeni dahil bu alanın tamamını kapsa ve Bartın sınırını dahil otuz bir ayrı noktaya ASELSAN bizim için Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihale yaptı. ASELSAN bizim için şu anda otuz bir noktaya kırsal kent yönetim sistemini kuruyor. En son bir nokta kaldı. Onu da attık. Bu hafta hallettik. O noktalardan her üç tane sabit, bir tane zoomlu, hem yüz tanıma hem plaka tanıma canlı. Kritik olan her yeri kontrol edip, takip edip müdahale etme şansımız olacak. Bu Zonguldak için çok büyük bir şans Yani bu birinci faz. İşte jandarmanın kamerası, kent kırsalda jandarmanın kameraları çalışacak. Biz her yeri anlık olarak takip edeceğiz. Hem suçun önlenmesi, önleyici kolluk anlamında çok önemli. Hem de meydana gelmiş olan suçların, suçluların caydırıcılığı ve yakalanması anlamında, aydınlatılması anlamında da çok kıymetli, önemli bir proje. Gerçekten çok ciddi bir proje. ASELSAN yapıyor. Zonguldak'ın daha güvenli bir yer alacağını düşünüyorum. İkinci fazı da Zonguldak'ın batısı için yani Kozlu, Ereğli Alaplı hattı için yapılacak. Bu birinci fazdı. Birinci bölümdü. Hem doğal gazın bulunması hem bizim oradaki yapmış olduğumuz faaliyetler, eskiden normal sıradan bir karakoldu şimdi turizm karakolu oldu. Filyos'ta Filyos'ta beş altı kadın astsubayımız sadece bir karakolda beş altı kadın astsubayın olduğu Türkiye'de nadir yerler var. Şu anda Filyos'ta var. ve hepsi iki üç dil bilen personelimizi oraya topladık. Şu anda karakolda UTV var. ATV var. Atlarımız zaten geliyor. Bir karakola, on küsür araç verildi. Şu anda üç ayrı noktaya hem Gökçebey'e hem Devrek hattına bakıyorlar. Hem Filyos'a şu anda üç tane PTS'nin kurulumu yapıldı. ve faaliyete geçti. Geçen hafta en son Filyos'taki geçti. Sabit PTS, mobil PTS cihazları geldi. Araçların üzerinde görüyorsunuz. Mesela onlar bunların sayıları arttı. Üç katına çıktı. Önümüzdeki süreçte araç konusu mesela veya 2023 jandarma için çok verimli geçti. Deprem hadisesi oldu. Çok üzüldük. Zonguldak'ımız için şeyler oldu maalesef. Öngörülemeyen şeyler bunlar. Hepsine çok üzüldük. Hepsinde elimizden geldiğince gece gündüz koştuk. Komando timi dörde çıktı." - ZONGULDAK