1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi?
1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? Bugün, 1 Mayıs İşçi Bayramı Resmi tatil olması nedeniyle birçok kişinin EFT ve havale işlemi yapılır mı sorular var. Bunlardan biri de 1 Mayıs günü EFT ve havale işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı. Resmi tatillerde EFT ve havale işlemleri ne zaman gerçekleşir? Ayrıca, gün içinde fast sistemi ile para transferi yapılabilir mi?
1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu ve fast yöntemi ile para gönderilir mi merak ediliyor. Resmi tatillerde banka şubelerinin kapalı olması, vatandaşların mobil bankacılığı tercih etmesine neden oluyor. Bugün, 1 Mayıs'ta EFT ve havale işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı da bu merak edilenler arasında yer alıyor. Resmi tatillerde EFT ve havale işlemleri ne zaman gerçekleşir? 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı?
1 MAYIS'TA EFT VE HAVALE İŞLEMİ YAPILIR MI?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, mobil bankacılık aracılığıyla yapılan EFT ve havale işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecektir.
Bugün, FAST sistemi sayesinde mobil bankacılık üzerinden para transferi yapılabilir.