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1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

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1 Mayıs bankalar tatil mi? Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ve bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 1 Mayıs Çarşamba bankaların durumu hakkında bilgi almak isteyenler, 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs bankalar tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? Bugün bankaya gitmek isteyenler için bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü bankalar çalışacak mı, kapalı mı? Banka şubeleri öğle vaktine kadar mı açık olacak, yoksa tam gün tatil mi olacak? 1 Mayıs bankalar tatil mi?

1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ 2024?

1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi bir tatil günü olduğundan, bankalar da tatil olacak.

1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

2024 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

1 Ocak Pazartesi - Yılbaşı

9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba - Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe - Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma - Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba - İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar - Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi - Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı - Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba - Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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