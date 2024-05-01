1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?
1 Mayıs bankalar tatil mi? Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ve bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 1 Mayıs Çarşamba bankaların durumu hakkında bilgi almak isteyenler, 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs bankalar tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?
1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? Bugün bankaya gitmek isteyenler için bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü bankalar çalışacak mı, kapalı mı? Banka şubeleri öğle vaktine kadar mı açık olacak, yoksa tam gün tatil mi olacak? 1 Mayıs bankalar tatil mi?
1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ 2024?
1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi bir tatil günü olduğundan, bankalar da tatil olacak.
2024 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?
1 Ocak Pazartesi - Yılbaşı
9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba - Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe - Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma - Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba - İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar - Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi - Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı - Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba - Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı
29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı