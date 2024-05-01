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1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu

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1 Mayıs resmi tatilinde borsanın durumu merak konusu oldu. Yatırımcılar, borsanın açık olup olmadığını ve ne zaman işlem göreceğini araştırıyor. Bugün ve yarının borsa durumu hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Peki, 1 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? Borsa yarın açılacak mı, ne zaman açılıyor? Resmi tatilde borsa kapalı mı?

1 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? Borsa yarın açılacak mı, ne zaman açılıyor? Resmi tatilde borsa kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı, borsa işlem saatleri hakkında meraklar artıyor. Vatandaşlar, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü borsanın açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Hafta içi normalde işlem yapılan borsada 1 Mayıs'ta borsa kapalı mı araştırılıyor. 1 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? Borsa yarın açılacak mı, ne zaman açılıyor? Resmi tatilde borsa kapalı mı? Detaylar haberimizdedir...

1 MAYIS'TA BORSA KAPALI MI 2024?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle borsa bugün kapalı olacak. Bu durumda yatırımcılar, 1 Mayıs 2024 tarihinde borsada herhangi bir işlem yapılamayacağını göz önünde bulundurmalıdır.

1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu

2024 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

1 Ocak Pazartesi - Yılbaşı

9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba - Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe - Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma - Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba - İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar - Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi - Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı - Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba - Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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