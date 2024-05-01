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1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024!

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı yaklaşırken, insanlar AVM ve marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle vatandaşlar, bu özel günde AVM'lerin açık olup olmayacağını araştırıyor. İşçi Bayramı'nda marketlerin, bakkalların ve AVM'lerin açık olup olmadığı sorusu gündemde. Peki, 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024!

1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla, 1 Mayıs'ta AVM'lerin ve marketlerin çalışıp çalışmayacağı önemli bir konu haline geliyor. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde belirli güzergahların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ancak merak edilen konu, AVM'ler, marketler gibi yerlerin açık olup olmayacağı.1 Mayıs 2024'te AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Detaylar haberimizdedir…

1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil statüsünde olduğu için birçok kurum ve kuruluş bu tarihte hizmet vermemektedir. Ancak, AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleriyle açıktır. Alışveriş merkezleri, genellikle sabah 10:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir. Çalışma saatleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ziyaret etmek istediğiniz AVM'nin yönetimine başvurabilirsiniz.

1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024!

1 MAYIS'TA NERELER AÇIK?

1 Mayıs resmi tatil olduğundan dolayı okullar, üniversiteler ve bankalar gibi kurumlar kapalı olacak. Kamu kurumları arasında bulunan belediyeler, noterler ve vergi daireleri de bu gün vatandaşlara hizmet vermemekte. Ayrıca, sağlık ocağı olarak bilinen Aile Hekimlikleri de resmi tatillerde kapalıdır. Ancak, hastanelerin acil servis bölümleri, diğer özel günlerde olduğu gibi, bu gün de hizmet vermeye devam edecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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