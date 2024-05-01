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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira?

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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 1 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dün 32,4057 TL'den günü tamamlayan dolar kuru saat 09.50 itibarıyla 32,4130 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,5260 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,4200 TL'den satılıyor.

FED'İN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23 ve eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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