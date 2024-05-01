Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama!

THY Emlak Konut projesi 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için başlayan taksitler 7 bin 500 TL'den başlıyor. Projenin hak sahipleri, çekilecek kura sonrasında belirlenecek. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama!

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi tarihi henüz netleşmedi. Kura çekilişi tarihi ve diğer detaylar resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

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THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK 2024?

Yenişehir Arnavutköy Konutları'nın İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede bulunan çalışmaları hızla ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda inşaat alanını ziyaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, projenin ilerleyişini yakından takip etmişti. Bolat, inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi gözden geçirdi ve Mayıs-Haziran 2025 tarihlerinde ilk etabın 3 bin konutunun teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca, THY personeline yönelik kura sistemi hakkında da bilgi vererek, evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan personellere dairelerin tahsis edileceğini açıkladı.

Bolat'ın açıklaması şöyle:

"Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO işbirliğiyle yürüttüğümüz proje, sabah saatlerinde ziyaret ettiğim ilk müjdeydi. İlk ve ikinci etap olarak başlanan 3 bin konutun Mayıs ve Haziran 2025'te teslim edilmesi planlanıyor. Örnek dairelerin ise birkaç ay içinde hazır olması bekleniyor. Gördüğünüz gibi birçok binanın temeli atılmış durumda ve %60'ı tamamlanmış durumda. Birkaç ay içinde ise birçoğunun yapımına başlanacak. Bugün burada bir binanın üst katına çıkarak hem genel projeyi gözden geçirdim hem de diğer etapların durumu hakkında bilgi aldım."