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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı Gerçekleştirildi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ile işbirliği içinde Batı Karadeniz Bölgesel Toplantısı ve Bölgesel Aile Meclisi Programı'nı düzenledi. Programda, ortopedi ve travmatoloji alanındaki güncel gelişmeler ve cerrahi müdahale teknikleri ele alındı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Batı Karadeniz Bölgesel Toplantısı ve Bölgesel Aile Meclisi Programı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ile BEUN iş birliğinde Tıp Fakültesinde düzenlenen programa; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan ve Dernek yönetimi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, akademik ve idari personel ile çeşitli illerden hekimler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen BEUN Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bayar, "Ayak-Ayak Bileği Kırıklarına Cerrahi Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen programda güncel gelişmeleri ve cerrahi müdahale tekniklerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca Prof. Dr. Bayar, ayak ve ayak bileği kırıkları konusunda cerrahinin önemini vurgulayarak, bu alandaki yenilikçi yaklaşımların hastaların yaşam kalitesine sağladığı katkıları aktardı.

Prof. Dr. Ahmet Bayar'dan sonra kürsüye gelen Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan, tıp dünyasındaki gelişmelere değinerek, ortopedi ve travmatoloji alanındaki yeniliklerin hastaların tedavi süreçlerini olumlu yönde etkilediğinin önemine değindi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan'ın ardından program hakkında konuşmalarını yapmak için kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ortopedi ve travmatoloji alanındaki gelişmelerin her geçen gün hastalara daha iyi hizmet sunma olanağı sağladığını belirtirken, yenilikçi tedavi yöntemler ve cerrahi yaklaşımlar konusunda ise tıp camiasının gün geçtikçe güçlendiğini ifade etti. Rektör Özölçer bununla birlikte, "Bilimsel iş birliği ve bilgi paylaşımının her daim önemini vurguluyor, bu tarz etkinliklerin tıp camiasında farklı bakış açılarının gelişmesinde önemli katkılar sunduğunu belirtmek istiyorum. Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, bilimsel ve toplumsal faaliyetlerimizle her zaman ulusal ve uluslararası camiada etkin olmayı hedefliyoruz. Sağlık bilimleri alanındaki her türlü yeniliğe ve gelişmeye açık olmanın, böylesine değerli organizasyonları desteklemenin, akademik camiamız için büyük bir anlam taşıdığına inanıyoruz. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Demirhan Hocamız ve Dernek Yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Teşekkür belgesi takdiminden sonra program, katılımcıların ortopedi ve travmatoloji alanında bilgi ve deneyim paylaşımı ile soru-cevap bölümüyle devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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