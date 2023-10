Zonguldak BEÜ'den TPAO Genel Müdürü Bilgin'e fahri doktora

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 2023-2024 akademik yıl açılışında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e fahri doktora unvanı verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2023-2024 Akademi Yıl açılış töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende devlet konservatuarı öğretim üyeleri tarafından müzik konseri sunuldu. Üniversitenin geçmişten günümüze tanıtım filminin sunumunun ardından Rektör İsmail Hakkı Özölçer, açılış konuşması gerçekleştirdi. Özölçer, İsrail'in Filistin'e olan saldırısını hatırlatarak şöyle dedi:

"İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim dönemi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyor olmamız nedeniyle bizler için ayrı bir değer ve önem arz ediyor. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü hep birlikte yakın takip ediyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak savaşın bitirilmesi, bölgede huzur ve sükunun sağlanması ve insanlık adına işlenen suçlara engel olmasını istiyor ve adalet çağrısı yapıyor ve insanlığın zulme galip geleceği inancımızı sürdürüyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kökleri 1924 yılına dayanan güçlü geçmişimizden aldığımız mirası geleceğe başarıyla taşımak ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak için hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Üniversitemiz bir yandan bu mirasa ve geleneklere sahip çıkarken diğer yandan kendini sürekli yenilemeyi sürdürüyor. Yeni dönemde de akademik ve idari personelimizin özverili çalışmalarıyla ve bizler için her biri ayrı ayrı değerli olan öğrencilerimizden aldığımız enerjiyle başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimizden hiç şüphem yoktur. Bu doğrultuda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 13 kampüste on beş fakülte, dört yüksekokul, üç enstitü, bir devlet konservatuarı, dokuz meslek yüksekokulu ve otuz altı uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim öğretim Ar-Ge ve topluma hizmet üretme çalışmalarına devam etmektedir."

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da, "2023 yılında bir heyecanla üniversitemiz başlıyor. Birçok öğrencimiz için ilk yıl, ilk sene gerçekten onların hayatı boyunca onların karar verişinde etkilenecek, etkileyecek bilgileri becerileri burada sizlerle beraber alacaklar ve hayatlarına şekil verecekler. Bununla beraber kişiliklerini, kimliklerini bu yıl itibariyle farklı bir şekilde inşa edecekler. Bu inşaat sırasında siz değerli hocalarımızın katkısı da kesinlikle büyük olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından senatoda alınan karar okunarak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e fahri doktora unvanı verildi. Bilgin'e plaket ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Ardından ilk dersi sunan Genel Müdür Melih Han Bilgin, Zonguldak'ta dünya çapında bir iş yapıldığına dikkat çekti. 8-10 yılda yapılabilecek çalışmanın milletin duasıyla 2 yılda tamamlandığını ifade eden Bilgin şöyle dedi:

"Marifet iltifata tabidir. Bütün iltifatları şahsım adına değil ama Gabar'dan denizlere kadar bizimle beraber çalışan sondajlarımızda emekçilerimizle beraber onların namı hesabına alıyorum. Ciddi bir başarı varsa bizim her zaman inandığımız şey başarı takımıdır. Ben arkadaşlara söylediğim şey şudur. Temel düsturumuz yedinci yılımı çalışıyoruz bürokraside. Başarısızlık bana aittir. Her zerresiyle benimdir. Başarısızlık risk benimdir. Ama başarı hepimizindir. Zonguldak'ta Sakarya Gaz Sahasında Filyos'ta dünya çapında bir iş, biraz önce bahsettiğim takımın bütün Zonguldak halkının halkımızın destekleriyle beraber siyasilerimizden, bürokratlarımızdan, hem Bunu biz tek başımıza, kurum olarak başarmış değiliz. Tabii. Başta en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, desteği her an bizimle beraber olan destek, hissettiğimiz. Bugünler, burada da hissettiğimiz desteği sayın bakanlarımız.. Ama dünya çapında bir iş. Başarılmış ve dünyanın ilgisini çekmiştir. Yurt dışında bir toplantıdaydım. Önümüzdeki süreç içerisinde tekrar yurt dışına davet edildim. Yani bu başarıyı nasıl gerçekleştirdiğimizin anlatılmasıyla ilişkili anahtar çalışmalar yapılıyor. Gelin bize anlatın. Öyle denilen şey iş nasıl başardınız? Dünyada sekiz yılda on yılda yapılacak işi iki yılda nasıl başardınız? Tabii sırrı milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber milletimizde harman olmuş hemhal olmuş bir kurum, bir devlet. Sırrı burada anlatması da zor, anlaması da zor. Dışarıdan birileri için. 2017 yılında geçmiş on yılın ortalaması 35 bin varil olan Türkiye Petrolleri vardı. Bugün yurt içi üretimi itibariyle söylüyorum. Bugün itibariyle yüz sekiz bin varil üreten bir Türkiye Petrolleri var. Yani kendi içinden iki tane daha üç kat büyümüş bir Türkiye Petrolleri. Olağanüstü bir gayret ve olağanüstü bir imkan. Toplam yurt dışından ürettiğiyle beraber 220 bin varile ulaşmış bir üretim. 6,7 milyar dolar ciro büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük kuruluşu. Özel sektörde bütün holdinglerin bütün kuruluşların önünde ve üzerinde. Ama yetmez eğer Türkiye Petrolleri'ne verilen görev, çizilen rol bir lokomotif olma mecburiyeti ise daha gidecek çok yolumuz var. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bunun için de dünya ne yapmışsa dünya ne yapmışsa, Norveç'in petrol şirketi nasıl Norveç'i sırtlamışlar? Mısır'ın petrol şirketi nasıl Mısır'ı sırtlamışsa bir de Türkiye'yi nasıl sırtlarız, bunun arayışı, düşüncesi izahı içerisinde olmaya devam etmemiz lazım."

Törene TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, TPAO Genel Müdür Yardımcıları, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak BEÜ Rektörü. Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - ZONGULDAK