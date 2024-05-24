KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? #128004

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2024 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllara baktığımızda, bayram ikramiyeleri genellikle bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlanıyor. Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacağından, ikramiyelerin 10 Haziran'da ödenmeye başlaması bekleniyor. Kesin tarih açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Geçen yıl 2 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi, 2024 yılında 3 bin TL'ye yükseltildi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Bayram ikramiyesinden; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri faydalanacak.