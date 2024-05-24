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Wanda Nara +18 hesap mı açtı? Wanda Nara fotoğraflarını nerede, hangi platformda paylaşıyor?

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Verdiği cüretkar pozlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde +18 içerik sitesi ile anlaşma yaptı. Peki, Wanda Nara +18 hesap mı açtı? Wanda Nara fotoğraflarını nerede, hangi platformda paylaşıyor?

Wanda Nara +18 hesap mı açtı? Merak ediliyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce birlikte reklam filminde ve klipte rol alan çiftten Nara, +18 yayınlar yapan bir siteyle anlaşma yaptı. Nara'nın hesabına eklediği fotoğraflar ise dikkat çekti. Peki, Wanda Nara +18 hesap mı açtı? Wanda Nara fotoğraflarını nerede, hangi platformda paylaşıyor?

WANDA NARA +18 HESAP MI AÇTI?

Wanda Nara, daha önce yaptığı açıklamada+18 içeriklerin yer aldığı Divasplay ile çalışacağını söylemişti. Üzerindeki firmanın adının yazılı olduğu bir tişörtle poz veren Nara, dün platformda hesap oluşturdu. Profil fotoğrafına yüzünün görüldüğü bir kare koyan Wanda Nara, kapak fotoğrafına da tamamen çıplak olduğu bir poz ekledi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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